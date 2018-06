Driedubbel viergeslacht voor familie Stroobants 22 juni 2018

De familie Stroobants telt maar liefst drie viergeslachten in mannelijke lijn. Edgard Stroobants (77) uit Drieslinter is de stamvader. Marc (54), ook woonachtig in Drieslinter, is de volgende in rij. Zijn eerste zoon, Niels (28) uit Landen, is de trotse papa van Ferre (3) en Sem (2 maanden). Liam, het zoontje van 10 maanden van zijn tweede zoon, Glenn (23), die in Oplinter woont, maakt het laatste viergeslacht compleet.





(VDT)