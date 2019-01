Diamant voor René en Julia vdt

07 januari 2019

In Neerlinter vierden René Holsbeeks en Julia Boffé hun 60ste of diamanten huwelijksverjaardag. René was steeds actief als zelfstandig chauffagist terwijl Julia voor de klas stond. Zij geeft vandaag trouwens nog steeds les en is verder actief als kunstenares. Zo tekent en schildert ze en doet ook nog eens aan beeldhouwen. Samen hebben we drie kinderen op de wereld gebracht. De familie is intussen uitgebreid met drie kleinkinderen en één achterkleinkind.