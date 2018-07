Derde Relax&Run 05 juli 2018

Aan de Helen-Bosstraat in Linter kan je komende zondag deelnemen aan de derde editie van Relax&Run.

Het 'run-gedeelte' begint om 10 uur. Je kan kiezen tussen afstanden van vijf of tien kilometer die je doorheen de dorpskern, historische gebouwen en over verkavelingswegen brengen. Onderweg tekenen de Linterse verenigingen voor animatie. Nieuw dit jaar is de kinderrun, met een opblaasbaar obstakelparcours voor kinderen vanaf vier jaar. De inschrijvingen starten om 9 uur.





Het relaxgedeelte vangt aan om 14 uur met 'Kids on the dancefloor', een geanimeerde dans- en discoshow voor kinderen. Vanaf 16.15 uur kan je genieten van een gezellig festival met lokale bands en covergroepjes zoals Irie Lion, Men and a Lady, en Elke en de Eddy's. Doorlopend is er kinderanimatie en zijn er hapjes en drankjes uit eigen streek te verkrijgen. Er is ook een ruime parking aan evenementenhal Dereoye, Helen-Bosstraat 72. (VDT)