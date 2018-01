De Watergroep schenkt water weg ter compensatie van miscommunicatie 27 januari 2018

Sinds begin september krijgen klanten van De Watergroep, die bevoorraad worden vanuit het waterproductiecentrum in Zoutleeuw, tijdelijk harder water. Dat is het gevolg van de buiten dienst gestelde onthardingsinstallatie in dit centrum. Normaal was die eind november opnieuw actief, maar door onverwachte technische problemen wordt ze pas rond de tweede helft van februari ingeschakeld. Vanuit Landen, Kortenaken, Zoutleeuw en Linter kwamen er al heel wat boze reacties op dit nieuws, want heel wat inwoners kampen vandaag met kalkaanslag op kranen en glazen douchewanden. Ook elektrische toestellen begeven het soms door de kalkaanslag.





"Er komt nu een compensatie voor alle aansluitpunten ter waarde van het equivalent van 6.000 liter voor de foute communicatie en timing en individuele schadedossiers kunnen ingediend worden bij De Watergroep", zegt Marc Wijnants.





"In de loop van volgende week ontvangen alle 17.000 aansluitpunten een brief van De Watergroep hoe en op welke wijze een schadedossier kan ingediend worden. Deze regeling bewijst dat diplomatie en samenwerking met andere gemeenten werkt." (VDT)