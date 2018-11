De Vlaamse Gaai organiseert Provinciaal Kampioenschap Siervogels vdt

12 november 2018

Vogelvereniging De Vlaamse Gaai Linter organiseert het Provinciaal Kampioenschap Siervogels op 17 en 18 november in de voetbalkantine van SV Drieslinter. De tentoonstelling loopt van 10 tot 20 uur. Er staat ook een vogelverkoop gepland. Iedereen is hierop welkom op zaterdag van 13 tot 17 uur en op zondag van 8 tot 12 uur. Toegang is gratis. Op zondagnamiddag kan je vanaf 14 uur ook nog lekker smullen van pannenkoeken.