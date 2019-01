De ‘crèmeman’ Michel (81) is niet meer vdt

21 januari 2019

13u39 0

De populaire ijsventer Michel Milis uit Wommersom is op 81-jarige leeftijd overleden. Op de Facebookpagina ‘Ge zet van woemesoem as ge....’ komt bijzonder veel reactie op het heengaan. “De enige echte ‘crèmeman’ is niet meer”, “er verdwijnt weer een stukje nostalgie”, “Michel was een échte dorpsfiguur. Honderden ijsjes hebben we in onze jeugdjaren en later bij hem gegeten.” Michel wordt vooral geprezen voor zijn vriendelijkheid en zijn lekker ijs. Wie afscheid wil nemen van Michel, kan dat op vrijdag 25 januari om 10 uur in de kerk van Wommersom. Groeten kan bij begrafenissen Permentier op donderdag 24 januari om 19 uur.