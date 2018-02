Dames richten VIVA-SVV-afdeling op 14 februari 2018

In Linter is een afdeling van VIVA-SVV opgericht. Gedreven vrouwen, Kim Happarts, Elien Pot en Bettina Sandermans zetten hun schouders onder deze hedendaagse vereniging voor vrouwen en hun gezin. Je kan er terecht voor ontspanning, vorming en informatie rond de thema's gezin, gelijke kansen en gezondheid en welzijn. Op 20 april vanaf 19.30 uur vindt de eerste activiteit plaats, een kookworkshop hapjes en cocktails bij De Molenvrienden in de Motstraat 14 in Drieslinter. Deelnemen kost 10 euro. Voor inschrijving kan je terecht bij Kim Happaerts op het nummer 0494/88.88.32 of via mail naar kimhappaerts@hotmail.com. Alle info kan je terugvinden op www.viva-svv.be.





(VDT)