Cultuurraad presenteert Kundabuffi’s Klanksprookjes vdt

06 december 2018

13u05 0

Op zondag 16 december om 14 uur organiseert de cultuurraad van Linter een eerste vertel- en muziektheater voor kinderen in zaal De Brukkes in Neerhespen. Kundabuffi’s Klanksprookjes is een muzikale humoristische voorstelling die het jeugdige en volwassen publiek actief meeneemt op een wereldreis aan de hand van een karrenvracht aan instrumenten, gebruiksvoorwerpen, kleding en speelgoed uit verschillende continenten. Inschrijven kan via mail naar jeugddienst@linter.be met vermelding van naam, aantal kinderen en leeftijd. Kostprijs bedraagt 3 euro. Wie voor 10 december inschrijft, krijgt een leuke verrassing.