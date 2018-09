Croquelicious 01 september 2018

VIVA-SVV Linter organiseert op vrijdag 14 september om 19.30 uur de kookavond Croquelicious in het zaaltje van De Molenvrienden, Molenstraat 14 in Drieslinter. De deelnemers maken kennis met verrassende recepten voor dit op het eerste oog makkelijk gerechtje.





Inschrijven kost 7 euro en kan via mail naar kimhappaerts@hotmail.com. (VDT)