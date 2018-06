Complimenten van professor Cassiman voor boek Junglekoorts 23 juni 2018

Na Weerklank en De Roofkunstenaar is Junglekoorts het derde boek van Bruno Buteneers (37) uit Linter. Daarin dreigt de ultieme droomwens van het doodzieke tienermeisje Sarah een huiveringwekkende nachtmerrie te worden. Opnieuw verweeft Bruno fictie met wetenschappelijke feiten.

In Junglekoorts leidt het hoofdpersonage van het verhaal, Sarah, aan een Zeldzame Ziekte (ZZ). Em. professor Jean-Jacques Cassiman, autoriteit op het vlak van genetica, schreef het nawoord bij dit boek. "Weinigen kennen het bestaan van die ziekten", verduidelijkt Cassiman. "Ze zijn zeldzaam omdat er minder dan 1 persoon op 2.000 in de bevolking aan een van de ziekten uit die groep lijdt. Bepaalde ziekten komen bij minder dan 1 op 50.000 of 100.000 personen voor."





Zeldzame Ziekten

"Bruno heeft het verhaal van Sarah en haar vader uiteraard laten plaatsvinden in een gefantaseerde wereld", gaat Cassiman verder. "Maar in de grond is het verhaal, weliswaar met een versnelde tijdslijn, wat vele patiënten vandaag nog meemaken. Het is zijn verdienste dat hij de problematiek van de Zeldzame Ziekten in dit boek heeft verwerkt tot een verhaal met science fiction-aspecten, maar toch met een reeks belangrijke menselijke aspecten, die vele personen met een ZZ en hun families zullen herkennen." Het boek, uitgegeven bij Dunfy, telt 330 pagina's en 20 euro kost en is vanaf vandaag te koop. (VDT)