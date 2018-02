Chiro Melkwezer organiseert Spaghettibar 03 februari 2018

02u57 0

Op zaterdag 3 februari is iedereen van harte welkom op de jaarlijkse Spaghettibar van de Chiro. Vanaf dit jaar kan je niet alleen 's avonds tussen 17 en 20 uur, maar ook 's middags tussen 12 en 14 uur komen smullen in de parochiezaal van Melkwezer.





Vooraf inschrijven is wenselijk, maar niet verplicht. (VDT)