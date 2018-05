CD&V plaatst zeven nieuwe kandidaten op lijst 30 mei 2018

Atlas Linter organiseert op 22 en 23 juni een minivoetbaltornooi op haar terreinen in de Pelsstraat.





Vrijdagavond vanaf 20 uur komen de veteranen aan de beurt, zaterdag trapt het tornooi vanaf 10 uur af voor alle andere ploegen. Inschrijven kan nu via mail naar karivanherwegen@gmail.com. De wedstrijd van de Rode Duivels tegen Tunesië wordt uitgezonden op groot scherm. Iedereen is welkom. (VDT)