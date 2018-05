CD&V kiest voor vernieuwing en verjonging 01 juni 2018

CD&V plaatst zeven nieuwe kandidaten op haar lijst. Studente politieke wetenschappen Karlien Lismont uit Drieslinter, bediende Kim Soetaers uit Wommersom, uitbaatster van een zelfstandige kinderopvang Diana Rodeyns uit Wommersom, zelfstandige Melkherei Martine Kinnart uit Heide Linter, laatstejaarsstudent TEW Steve Tourwé uit Drieslinter, bankbediende Marleen Germentier uit Orsmaal en brandweerman Joeri Dewelde uit Overhespen.





"We kiezen niet alleen voor vernieuwing van onze lijst, maar ook voor verjonging want heel wat van deze kandidaten zijn twintigers, net als Jonas Michiels, die vandaag al actief is als jongste gemeenteraadslid en CD&V fractieleider", zegt Marc Wijnants (CD&V). "Elke kandidaat heeft zijn expertise, ervaring en achtergrond en dat maakt de lijst heel gevarieerd en compleet." (VDT)





