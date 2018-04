BuurtPreventieNetwerk start dit weekend 12 april 2018

Linter Het Linters BuurtPreventieNetwerk, gericht tegen onder meer inbraken, start op 15 april.

Het netwerk moet de sociale controle, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente verhogen. Dat gaat via de populaire app WhatsApp. Met behulp van groepen worden verdachte handelingen snel gedeeld met de politie en andere leden. Dat verhoogt de pakkans en moet op termijn de criminaliteit terugdringen.





Algemeen coördinator Patrick Poffé en zijn beheerders houden samen toezicht op de inkomende berichten, reageren indien nodig, en sturen belangrijke meldingen door naar andere groepen in Linter. De lokale politie is zelf ook lid van elke WhatsApp-groep, om zo snel mogelijk op de hoogte te kunnen zijn van relevante gegevens. Meer informatie op www.linter.be. (VDT)