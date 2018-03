BIN-netwerk opgestart 02 maart 2018

Ook Linter gaat van start met een buurtpreventienetwerk om de sociale controle, veiligheid en leefbaarheid in de straat en de deelgemeente verhogen. Leden van dit netwerk kunnen door middel van berichten op WhatsApp verdachte personen, voertuigen of handelingen delen met hun buren na voorafgaandelijke kennisgeving aan de politie. "Linter zal in dit project verdeeld worden in tien sectoren, waarbinnen telkens één buurtpreventienetwerk actief is", zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "Er is één algemene coördinator voor het geheel, maar ook elke sector apart heeft een beheerder. De politiezone kan op vrijwillige basis deel uitmaken van de buurtpreventiegroep." Het schepencollege duidde zopas Patrick Poffé aan als algemeen coördinator. De politiezone LAN keurde die aanstelling goed. Binnenkort zullen alle inwoners tijdens infoavonden ingelicht worden over de precieze werking. (VDT)