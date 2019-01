Bib zamelt geld in voor Huize Levenslust vdt

09 januari 2019

11u45 1

De bib van Linter verkocht onlangs afgevoerde boeken en de opbrengst was ten voordele van Huize Levenslust in het kader van De Warmste Week. Huize Levenslust vzw is een kleinschalige organisatie voor bijzondere jeugdzorg, gelegen in Orsmaal. Iedere koper schonk een vrije bijdrage in ruil voor een boek. Zo zamelde onze bibliotheek 284,68 euro in. Het schepencollege verdubbelde het behaalde bedrag, wat de teller op 569,36 euro bracht.