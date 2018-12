Bib organiseert verkoop van afgevoerde boeken in De Warmste Week vdt

04 december 2018

De bib van Linter verkoopt dit weekend op de kerstmarkt in OC De Linde afgevoerde boeken. De opbrengst is ten voordele van De Warmste Week van StuBru. Iedere koper geeft een vrije bijdrage in ruil voor een boek. Na afloop wordt het behaalde bedrag verdubbeld door het gemeentebestuur.Na de kerstmarkt wordt de actie nog verder gezet in de bib tot 20 december.