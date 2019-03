Bankafschriften, maaltijdcheques en vliegtuigtickets: interimaris bpost dropt brieven doodleuk onder dennenboom in plaats van ronde te doen Boer vindt correspondentie terug op veld Vanessa Dekeyzer

08 maart 2019

14u39 0 Linter Toen landbouwer Luc Van Hoeyveld uit Holsbeek zijn weide langs de Grote Gete in Wommersom ging bemesten, deed hij plots een wel heel vreemde ontdekking. Achter een dennenboom lag een hele stapel brieven, kranten en magazines. Bpost en de politie stelden meteen een onderzoek in. “De dader is gevonden. De man werd eerder al door ons ontslagen”, zegt Barbara Vanspeybroeck van bpost.

De tientallen brieven waren bedoeld voor mensen uit Leuven en Kessel-Lo. Op één van de magazines staat de datum van 31 oktober 2018. “Ik weet niet hoe lang die post hier al ligt”, zegt Luc. “Ik kom hier maar een keer per jaar om te bemesten. Het was eerder toevallig dat ik de vondst deed. Omdat de brug over de Gete geen zwaar vervoer kan verdragen, moest ik van de linkeroever naar de rechteroever pompen. Ik heb dus manueel de darm aan de overkant van de Gete moeten installeren en zo zag ik plots die hoop brieven liggen onder een dennenboompje.”

Tussen de post zaten er belangrijke documenten, zoals briefwisselingen van banken en van een gerechtsdeurwaarder. Ook vliegtuigtickets en maaltijdcheques konden niet op hun bestemming bezorgd worden. “Schandalig dat iemand zoiets doet”, meent Luc. “Dat het om kwaad opzet gaat, kan je moeilijk uitsluiten. Het is heel duidelijk te zien aan de post dat die in brand gestoken is. Alleen heeft de dader waarschijnlijk niet geweten dat het vuur uit zichzelf is gedoofd en dat zijn plan om alles te doen verdwijnen, mislukt is. En gelukkig maar, want als het vuur zich hier had verspreid, was het bos hier, met de aanwezige chalet van een Nederlander, in vlammen op gegaan.”

Een postverantwoordelijke kwam de vondst ophalen en ook de politie kwam ter plaatse voor vaststellingen. “We gaan hier niet licht over, want dit crimineel gedrag brengt ook bpost schade toe”, zegt de woordvoerder van het bedrijf, Barbara Vanspeybroeck. “We hebben meteen een onderzoek opgestart. Intussen is de dader gevonden. Het betreft geen postbod,e maar een interimair die in oktober enkele dagen heeft geholpen tijdens de drukke verkiezingsperiode. Hij werd toen al ontslagen door ons. Bpost heeft klacht tegen hem ingediend.”

Bpost zal er ook voor zorgen dat de brieven alsnog op het juiste adres geleverd zullen worden. Er zal een brief bijgevoegd worden met de uitleg. Wanneer de bestemmelingen daar geen genoegen mee nemen, kunnen ze altijd klacht indienen bij bpost.