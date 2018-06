Avondwandeling in Diest 12 juni 2018

Okra Neerlinter organiseert op donderdag 21 juni een wandeling in Diest. Het parcours loopt overwegend langs niet verharde en licht heuvelende wegen. Het vertrek met de wagen is gepland om 17.30 uur aan het parochiecentrum van Neerlinter.





De wandeling zelf start om 18.30 uur aan café De Vleugt bij Lukke in de Vleugtstraat.





(VDT)