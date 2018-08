Auto knalt tegen takelwagen 04 augustus 2018

In de Pelsstraat te Linter kwam het gisterenochtend rond 5 uur tot een verkeersongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren. V.D. uit Kortenaken bestuurde zijn Hyundai in de straat wanneer het misliep.





Om onverklaarbare reden week hij af en botste op een geparkeerde takelwagen. Als bij wonder bleef de bestuurder ongedeerd. Zijn auto diende wel getakeld te worden. Hij blies safe. (KBG)