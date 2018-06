August en Francine 60 jaar gelukkig getrouwd 15 juni 2018

02u38 0

August en Francine uit Drieslinter zijn 60 jaar gehuwd en dat werd gevierd. Het koppel runde in Tongeren gedurende 40 jaar een beenhouwerij. "In die periode woonden we ook daar, maar na ons pensioen zijn we terug gekeerd naar Drieslinter."





August en Francine kregen samen een dochter, die op haar beurt een dochter heeft. Een delegatie van het gemeentebestuur ging op bezoek bij het koppel met felicitaties en geschenken.





(VDT)