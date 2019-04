Atlas Linter organiseert dansnamiddag vdt

08 april 2019

09u23 0

Om aan de vraag naar meer dansgelegenheid in eigen regio voor onze senioren tegemoet te komen, richt voetbalclub Atlas Linter een dansnamiddag in op zaterdag 13 april. Van 14 tot 18 uur kan iedereen een dansje doen op de muziek van discobar Gilbert van den Dries (ex-presentator Radio Touring ) in de kantine van Atlas aan de Pelsstraat 55 in Drieslinter. De inkom bedraagt 5 euro per persoon, een stuk taart en koffie inbegrepen. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij Raymond Herinckx op het nummer 0498/22.56.06 of via mail naar mokeherinckx@hotmail.com en bij Gilbert Vandervelpen op het nummer 0476/29.93.87 en via mail naar gilbert.vandervelpen@skynet.be.