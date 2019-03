Arnold en Mariette gehuldigd voor 50ste huwelijksverjaardag vdt

26 maart 2019

09u56 0

Arnold Arron en Mariette Beelen uit Drieslinter hebben zopas hun 50ste huwelijksverjaardag gevierd. Arnold is tijdens zijn beroepsleven steeds actief geweest als beroepsmilitair, eerst in Duitsland, later in Brustem en in Bevekom bij de luchtmacht. Zijn specialisatie was controle van de Nike luchtdoelraketten. Mariette werkte voor de Boerenbond, maar verhuisde mee met haar man naar Duitsland. Eens terug in België, ging ze bij het Vlaamse Kruis aan de slag. Het koppel heeft twee dochters, Carine en Ingrid, en vier kleinkinderen. Een van die kleinkinderen is Karlien Lismont, die vanaf januari 2022 schepen wordt in Linter.