Afscheid van acht gemeenteraadsleden vdt

27 december 2018

Linter neemt afscheid van acht gemeenteraadsleden. Het gaat om Staf Swolfs, Evy Buve, Dany Wauters, Wendy Henot, Huguette Vandendael, Rik Claes, Louis Flamaing en Ilse Bollen. Die laatste was het langst politiek actief, namelijk achttien jaar, waarvan zes jaar als schepen. “Ilse was steeds een toeverlaat van het schepencollege. Niets passeerde of Ilse merkte het. Zij was onze levende agenda”, aldus burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Dankzij haar werden heel wat nieuwe initiatieven boven de doopvont gehouden, zoals de Beleefpas. Ik dank graag alle afscheidnemende leden nog voor hun inzet. Het was een prachtig team om mee samen te werken.”