Aantal Belgische Vechters is verdubbeld op tien jaar tijd Recordaantal inschrijvingen voor jaarlijkse vechthoendershow in Linter Vanessa Dekeyzer

22 januari 2019

14u26 0 Linter Zondag 3 februari organiseert de Vechthoenderclub België haar jaarlijkse vechthoendertentoonstelling in Orsmaal. Er zijn dit jaar maar liefst een record van 400 dieren ingeschreven waarvan meer dan één derde tot de Belgische Vechters behoort. Er zijn ondertussen zowat 400 volwassen Belgische Vechters in België. Die een verdubbeling in vergelijking met ongeveer tien jaar geleden is grotendeels te wijten aan de interesse van jonge fokkers. Een van die jonge fokkers is Glabbeeks voorzitter van de gemeenteraad Simon Vandermeulen (29).

“Ik ben van in mijn kinderjaren met kippen bezig”, vertelt Simon. “Sinds mijn negende ga ik met de hanen zingen. In 2002 kregen mijn broer en ik twee Tiense Vechters van Peter Timmermans, een van de drijvende krachten achter de revival van deze soort. “Zo is de liefde voor deze dieren gegroeid. In 2014 besloot ik me actief in te zetten voor de Belgische vechthoenderrassen en zo kwam ik in contact met Steven Henot uit Orsmaal, waar ik mijn eerste dieren ging halen. Een jaar later werd ik door hem gevraagd om mee te stappen in het bestuur van de Vechthoenderclub, dat toen grondig vernieuwd werd. Onze sterkte als club is dat wij niet enkel bestuursleden maar vooral een hechte vriendengroep zijn die er alles aan doen om onze rassen op de kaart te zetten en met knappe resultaten. Afgelopen weekend werd op de Nationale Wedstrijden in Meeuwen, een Belgisch Kampioenschap, een Luikse Vechterhen van Steven Henot ‘Beste Groothoen Belgisch Ras’ en een Luikse Vechtkriel, de kleine variant, van Rudy Piro uit Oosterzele en ook lid van onze club ‘Beste Kriel Belgisch Ras’. Mooie reclame dus voor onze club én onze Belgische rassen!”

Na een paar kweekseizoenen en honderden kuikens kweekte Simon begin 2017 zijn voorlopig beste haan en behaalde hiermee meerdere overwinningen en bekroningen, waarvan ‘Beste Groothoen Belgisch Ras’ op de Kempenshow in Geel. “Ik ben destijds begonnen met één haan en twee hennen, maar ondertussen heb ik zes kweekhanen met elk twee à drie hennen grote Luikse Vechters en een vijftiental Luikse Krielen. Samen met vrienden heb ik nu ook mijn schouders gezet onder de Brugse Vechter. Ik ben een chauvinist en wil niet dat onze Belgische rassen verloren gaan. Daarom werk ik graag aan de heropleving van dit ras. Ook wil ik, net als onze bestuursleden, geïnteresseerde fokkers van elke leeftijdsgroep verder helpen indien zij op zoek zijn naar kweekdieren.”

Op de show zullen in tegenstelling tot de voorbije twee jaar dit jaar wel deelnemers uit Frankrijk, Nederland en Duitsland aanwezig zijn. “Deze moesten we in het verleden weigeren omwille van uitbraken van de vogelgriep, Aviaire Influenza”, zegt Simon. “In combinatie met mooie reeksen niet-Europese vechthoenrassen, denk maar aan Shamo, Ko-Shamo, Maleier en de Indische Vechter durven wij stellen dat onze tentoonstelling in Linter dé referentie is op het vlak van vechthoendershows in West-Europa. De dieren worden gekeurd volgens de rasstandaarden en we doen beroep op keurmeesters uit Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, elk specialisten voor bepaalde rassen.”

De show is te bezoeken op zondag 3 februari van 10 tot 16 uur. Inkom bedraagt 2 euro. Er is ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de fokkersavond met steengrill, dit met voorinschrijving en slechts 20 euro persoon.