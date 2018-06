Aannemer moet werk overdoen 19 juni 2018

Een aantal maanden geleden herstelde aannemer Hoogmartens een groot aantal betonvakken op de Grote Steenweg in Drieslinter. Technische controle wees echter uit dat een 13-tal vakken niet naar behoren hersteld zijn. De gemeente heeft de aannemer hiervoor in gebreke gesteld en verplicht om deze vakken, op zijn kosten, opnieuw heraan te leggen. Ondertussen zijn de te herstellen vakken gemarkeerd en de herstelling zal zo vlug als mogelijk uitgevoerd worden. Nadien zal de Grote Steenweg gefijnfreesd worden over de volledige lengte. Na deze werken wordt alle signalisatie op de weg opnieuw aangebracht. (VDT)