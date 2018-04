300 fietsers en wandelaars op Bloesemtocht 16 april 2018

De achtste Bloesemtocht kon zondag bij het mooie weer rekenen op 300 fietsers en wandelaars. De binnenkoer van de hoeve van Greet Lefever en Jef Follet was het start- en eindpunt. "De eerste jaren was het vooral een familiegebeuren, maar de deelnemers komen nu ook van verder", zegt Greet. De opbrengst van zo'n 4.000 euro gaat zoals elk jaar naar haar vzw Stortkinderen in Cambodja. Greet trok zich het lot van kinderen aan toen ze door Cambodja reisde. "Maar een deel gaat ook naar een lokaal initiatief: Huize Levenslust hier in de straat." (VDWT)