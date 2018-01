135 bestuurders rijden te snel 19 januari 2018

De politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw) voerde dinsdag in de loop van de namiddag en avond een snelheidsactie uit op vier wegen binnen de zone.





De controles werden uitgevoerd in de Stationsstraat te Linter, de Ossenwegstraat te Zoutleeuw en de Hannuitsesteenweg en Fabriekstraat te Landen. In het totaal screende de politie 1184 voertuigen waarvan er 135 te snel reden. De hoogste snelheid werd vastgelegd op 90 km/uur binnen de bebouwde kom. (KBG)