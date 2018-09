"We moeten meer inzetten op de korte keten" 06 september 2018

02u25 0 Linter Linter wil de kar van de korte keten trekken en plant een reeks stimulerende projecten in die richting. "Zo plannen we de organisatie van een belevings-en smaakbeurs", zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V).

"Door rechtstreeks te kopen is de consument zeker van verse producten en is de consument ook betrokken. Het zorgt voor een persoonlijkere en sociale band, een wederzijdse vertrouwensrelatie. De consument weet wie zijn product gemaakt heeft en de producent weet waar zijn producten naartoe gaan", aldus Marc Wijnants. "En het milieu wordt uiteraard minder belast." Om die korte keten te promoten, wil Linter een belevings-en smaakbeurs inrichten.





"Dit biedt mogelijkheden om eigen producten voor te stellen aan mogelijke afnemers, zowel groot- als kleinhandel, horeca en logistieke partners", zegt burgemeester Wijnants. "We willen ook het aantal verkooppunten verruimen. Die zijn vandaag te beperkt. Logistieke steun kan hier een belangrijke hefboom in zijn. En om echt rendabel te zijn, moeten we het korte keten verhaal over de hele regio uitrollen. Een coöperatie lijkt hierbij een geschikt instrument waar producenten en consumenten samen in vertegenwoordigd zijn." (VDT)