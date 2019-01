“We moeten de druk bij de NMBS opvoeren” Marc Wijnants wil dat alle gemeenten de handen in elkaar slaan. Vanessa Dekeyzer

15 januari 2019

09u35 0 Linter “Een gezamenlijke aankoop van de stationsparking van Tienen zou de zoveelste doorschuiving van kosten naar de gemeenten zijn”, zegt Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V). Hij reageert daarmee op het voorstel van Peter Reekmans (Dorpspartij), burgemeester van Glabbeek , om met enkele Hagelandse gemeenten de parking aan te kopen om deze zo gratis te kunnen houden voor de pendelaars.

NMBS wil die namelijk binnenkort betalend maken. “Ik ben daar zeker tegen”, zegt Wijnants. “In het verleden heb ik trouwens al meermaals gepleit, onder meer op het VOKA-debat, voor het gratis houden en de uitbreiding van de Tiense stationsparking. Wanneer deze betalend wordt, gaat men in Tienen verder doorrijden richting Leuven en Brussel. En het is net tussen Tienen en Leuven dat de vertragingen beginnen. Dus het mobiliteitsprobleem zou alleen maar toenemen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Om het betalend maken te vermijden, lanceerde Reekmans het opmerkelijk voorstel om samen met Tienen en enkele Hagelandse gemeenten de NMBS-parking aan te kopen. “Ik snap dat voorstel absoluut niet”, reageert Wijnants. “Dit zou een hele investering betekenen, die mijn inziens tot weinig oplossing leidt. Wij stoppen geld in de aankoop van een parking die van de overheid is, want de NMBS is een overheidsbedrijf. En laat het nu net deze overheid zijn, die beslist over tarieven en tarieven. Op deze manier zou deze overheid ons overal voor hetzelfde blok kunnen zetten. Daar mogen we niet aan toegeven. Wij moeten immers geen kosten maken omdat overheidsbedriiven beslissingen nemen die tegendraads zijn en het mobiliteitsprobleem nog groter maken.”

Wijnants stelt wel voor dat alle verantwoordelijken van gelijk welke partij hun verantwoordelijkheid nemen in deze zaak en de druk gaan opvoeren bij de NMBS. “De vervoersmaatschappij zal haar businessplan in deze maar moeten herzien”, aldus Wijnants. “Misschien moeten we maar eens in overleg gaan met alle Hagelandse gemeenten en samen aan de alarmbel gaan trekken!”

Zoutleeuws burgemeester Boudewijn Herbots (CD&V) steunt zijn collega-burgemeester alvast. “Vlaanderen bouwt alle basisvoorzieningen maar verder af en schuift haar verantwoordelijkheid door naar de gemeenten én dit zonder middelen. Daar moeten we een halt aan toeroepen.”