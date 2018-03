"Onteigeningen kunnen vertraging veroorzaken" GEMEENTE WIL TEGEN 2020 ÉÉN BUITENSPORT- EN RECREATIEDOMEIN AAN KAPELVELD, MAAR VANESSA DEKEYZER

22 maart 2018

02u26 0 Linter In september 2015 werd met alle Linterse voetbalclubs het charter 2020 goedgekeurd om te komen tot één gemeentelijk sport- en recreatiedomein dat zich focust op buitensporten en buitenrecreatie. De voorbije jaren kocht de gemeente verschillende gronden aan om dit project te kunnen realiseren, maar er moeten nog enkele gronden onteigend worden.

Linter wil tegen 2020 een buitencomplex voor sport en recreatie op een terrein van acht hectare aan Kapelveld in Drieslinter met onder meer een paardenpiste, een Finse piste, petanquebanen en een viertal voetbalterreinen. "De gemeente is ondertussen eigenaar van ongeveer 7,6 hectare gronden", legt schepen Andy Vandevelde (CD&V) uit. "De nog te verwerven gronden bedragen ongeveer 1,9 hectare. Tot op heden is er nog geen akkoord met de eigenaars van de resterende percelen. We blijven hiermee gesprekken voeren om tot een onderling akkoord te komen. Indien dit niet lukt, zal de onteigeningsprocedure verder gezet moeten worden."





Streefdatum

De duur van dergelijke procedure kan enorm variëren. "Daar hebben we inderdaad weinig tot geen vat op", weet de schepen. "Het verloop hiervan zal een belangrijke invloed hebben op de concrete timing. 2020 is een streefdatum, we willen ons daar dus niet halsstarrig op vastpinnen. Belangrijk is dat het project kwalitatief goed uitgewerkt is. Een kleine vertraging mag dan ook geen probleem zijn, al zullen we er alles aan doen om zo snel mogelijk tot concrete realisaties op het terrein te komen."





De vijf huidige voetbalploegen van Linter KSV Drieslinter, SC Orsmaal, SP Heide Linter, WS Wommersom en Atlas Linter zouden volgens het oorspronkelijk plan ook tegen 2020 moeten fuseren, maar tot op vandaag zijn daar weinig stappen toe gezet. "Dat komt door het feit dat iedereen leeft in een onwetendheid over de uitvoeringsplannen", reageert Luc Molin, die aangeduid werd om de fusie op de rails te krijgen. "Dat betekent ook dat er op sportief vlak nog geen plannen kunnen gemaakt worden."





Goede afloop

Volgens schepen Vandevelde is er bij alle voetbalclubs nog steeds een grote bereidheid om dit project tot een goed einde te brengen. "Gezien de moeilijke situatie - zowel financieel als maatschappelijk -, staat verschillende verenigingen het water tot aan de lippen. Het gemeentebestuur erkent de belangrijke sociale en maatschappelijke taak die deze verenigingen hebben om onder andere de eigen jeugd via de sport zinvol te engageren, wat belangrijk is in hun verdere ontwikkeling. Vandaar dat het gemeentebestuur hierin wil investeren. We hebben alle vertrouwen in de goede afloop."