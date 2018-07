"Nee, borduren is niet ouderwets" 03 juli 2018

Anneleen Brants heeft er de voorbije vijf jaar hard voor moeten knokken, maar vandaag vinden de mensen makkelijk hun weg naar de enige borduurspeciaalzaak in de BeNeLux, 'Het Borduurbloempje' in de Molenstraat in Drieslinter.





Om het jubileum te vieren, werd onlangs een Ik-Borduur-Dag georganiseerd. Zo'n 500 mensen, jong en oud, maakten kennis met de verschillende vormen van borduren en de veelheid aan hobbymateriaal. "De tijd dat borduren als ouderwets bestempeld werd, is definitief voorbij", zegt Anneleen. "Mijn man reist voor zijn werk de wereld rond en van overal brengt hij borduurspulletjes mee. Zo ben ik steeds mee met de nieuwste rages in 'borduurland'." Alle info vind je op de website ik-borduur.webnode.be.





(VDT)