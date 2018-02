"Moet politie dan in kelder met vochtprobleem gaan zitten?" 17 februari 2018

02u26 0 Linter Open Vld stelt zich vragen bij het huisvesting van het politiepersoneel in het gemeentehuis van Linter vanaf de start van de fusie van de zones LAN en Tienen-Hoegaarden op 1 januari 2019.

"We zijn blij dat er terug een grotere permanentie is van politiepersoneel in ons gemeentehuis, maar gaan deze diensten terug naar de kelderverdieping, waar zich een vochtprobleem stelt, waardoor de verhuis van het OCMW indertijd niet kon plaatsvinden? Of worden er misschien fractie-of schepenlokalen opgeofferd?" Schepen Andy Vandevelde (CD&V) schept klaarheid in de zaak.





Grotendeels opgelost

"Het wijkkantoor van de politie zal inderdaad gehuisvest blijven in de benedenverdieping van het gemeentehuis. Het vochtprobleem is intussen grotendeels opgelost. Samen met Belfius, van wie de gemeente het gemeentehuis least, wordt een oplossing uitgewerkt voor een resterend vochtprobleem in een bureau dat momenteel niet gebruikt wordt. Maar ook dit zou op korte termijn opgelost moeten kunnen worden."





Onvoldoende ruimte

Schepen Vandevelde benadrukt dat de beslissing om het OCMW toch niet naar het gemeentehuis te verhuizen, niets te maken heeft met een vochtprobleem. "De beschikbare vrije ruimte binnen het bestaande gebouw was onvoldoende om het OCMW op een volwaardige manier te huisvesten. Daarom zou er een dure bijbouw moeten gebouwd worden. De kostprijs hiervoor vonden we onverantwoord hoog en dat is de reden waarom er werd afgezien van een verhuis van het OCMW." (VDT)