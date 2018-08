"Maak een parkeerplaats voor mensen met een handicap aan OCMW-gebouw" 28 augustus 2018

02u26 0 Linter Ronny Puyneers (Open Vld) schreef een open brief aan burgemeester Marc Wijnants (CD&V) waarin hij vraagt om een parkingplaats voor personen met een handicap in te richten aan het OCMW-gebouw.

"Het voorzien hiervan verhoogt niet alleen de toegankelijkheid tot de betrokken diensten, maar haalt ook de betrokken personen uit hun isolement. Het stelt hen in staat om zich, met of zonder begeleiding, terug in de maatschappij te verplaatsen", aldus Puyneers. Bij het OCMW willen ze het voorstel alvast in overweging nemen. "Maar we betreuren het dat hiermee eerst naar de pers wordt gegaan en dat het OCMW betrokken wordt in een verkiezingscampagne", zegt voorzitter Hilde Foriers.





"Wij besteden trouwens de nodige aandacht besteden aan personen met een handicap", reageert schepen van Openbare Werken, Andy Vandevelde (CD&V). "Bij de recent vernieuwde dorpspleinen van Wommersom en Drieslinter werden parkeerplaatsen voor personen met een handicap aangelegd. En ook bij de herinrichting van het dorpsplein van Neerlinter, die later dit jaar zal starten, zijn dergelijke parkeerplaatsen voorzien. Tegelijk werden niveauverschillen op deze dorpspleinen zoveel als mogelijk weggewerkt om de toegankelijkheid voor andersvaliden en mensen die slecht te been zijn, te verhogen. En ook aan het OC De Linde wordt nog een parkeerplaats voor mensen met een handicap aangelegd." (VDT)