"Kinderen wagen elke dag hun leven" OUDERS TREKKEN AAN ALARMBEL OVER STATIONSSTRAAT VANESSA DEKEYZER

21 april 2018

02u51 0 Linter "Net de schrik van mijn leven gehad: mijn broer en ik werden bijna omvergereden op de Stationsstraat in Drieslinter", postte Ilani Dirix (13) deze week op sociale media. Kinderen en ouders in de buurt vragen snel maatregelen voor er écht slachtoffers vallen.

Om 16 uur vatten we post aan de Stationsstraat, ter hoogte van het kruispunt met het Stationsplein, van waaruit de kinderen een veilige fietsverbinding hebben met hun school De Regenboog in Drieslinter. Maar die veiligheid eindigt meteen op het kruispunt waar er moet overgestoken worden. "Vaak staan we hier tien minuten te wachten voordat er een auto stopt om ons over te laten", getuigen Ilani en Siebe (10) Dirix, die elke dag met de fiets naar school gaan. "En dat is zowel voor als na schooltijd het geval."





Een groot probleem is de slechte zichtbaarheid op het kruispunt door de valse bocht. "Dat maakt dat het aanstormend verkeer, zeker vanuit Melkwezer, moeilijk in te schatten valt voor de kinderen", zegt Ilse Van Brusselen, mama van Mattijs. "Ik zeg altijd tegen Mattijs dat hij beter een beetje langer kan wachten als hij niet zeker is, want ik zou geen telefoontje willen krijgen dat hij omver gereden is!"





Ilani en Siebe dragen ook altijd een fluohesje, maar dat heeft weinig effect. "We vragen dan ook aan het beleid om dringend maatregelen te nemen, niet alleen voor onze kinderen, maar voor alle kinderen en voor alle fietser. De fietsroute die over de Stationsstraat naar Zoutleeuw loopt, wordt immers enorm vaak gebruikt", zegt Kim Happaerts, mama van Ilani en Siebe. "Ik zou niet willen dat hier iemand doodgereden wordt"





Geen zebrapad

"Er is dan ook geen zebrapad op het kruispunt voorzien", zegt Harald Swillen, die met zijn zoon Kyano mee naar school fietst. "Dat heeft toch altijd een afremmend effect op het aankomend verkeer. En fietspaden op de Stationsstraat zouden ook welkom zijn met dit drukke verkeer. Nu moeten we uit voorzichtheid het voetpad gebruiken."





Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) heeft alvast goed nieuws voor de bezorgde buurtbewoners. "Er komt een camera en dat waarschijnlijk nog voor de zomervakantie, afhankelijk van enkele technische aspecten zoals de inplantingsplaats en de elektriciteitsvoorziening. Eerder hadden we al een bloembak geplaatst om de snelheid af te remmen, maar die leverde niet het gewenste effect op. Vandaar dat we nu een camera zullen installeren."