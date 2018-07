"Kerk is geen loopparcours!" ORGANISATIE RELAX & RUN STOOT OP 'NJET' VAN PASTOOR RAF DESMEDT VANESSA DEKEYZER

06 juli 2018

02u26 0 Linter Zondag vindt Relax & Run plaats met een loopwedstrijd door bijzondere en historische gebouwen, maar federatiepastoor Raf Desmedt verbiedt het om door de kerken van Neerhespen en Overhespen te lopen.

"Bij onze eerste editie in 2016 mochten de deelnemers door de Sint-Pieterskerk van Orsmaal lopen", zegt Bruno Buteneers van de organisatie . "Daar konden ze genieten van de mooie koepel boven het hoofdaltaar en de Heiligenbeelden. Er werd ook gezorgd voor live orgelmuziek. E.H. Guy Goris, diaken en zijn parochieploeg ontvingen ons met open armen. Dit was een unieke ervaring voor de joggers."





En dus werd het voorstel gelanceerd om dit jaar door de kerken van Overhespen en Neerhespen te lopen. "Helaas botsten we bij federatiepastoor Raf Desmedt op een 'nee'. Hij weigert elke vorm van medewerking en dat vinden we bijzonder jammer. Het gaat hier over een honderdtal lopers, die hoogstens een kwartiertje door de kerk zouden passeren. Hun schoenen zijn toch dezelfde als de schoenen van de gelovige kerkgangers? Bovendien ontvangen de locaties die hun deuren openzetten van de organisatie 50 euro. Voor dat bedrag moeten er al veel kaarsen gebrand worden, niet?"





Bruno stipt ook aan dat de kerk van Neerhespen eigendom is van de gemeente. "Het is dan dubbel zo straf dat de wil van de pastoor hier wet blijkt te zijn." Burgemeester Marc Wijnants (CD&V) betreurt eveneens de beslissing van de federatiepastoor. "Een van de doelstellingen van Relax & Run is om de bevolking opnieuw in contact te brengen met het plaatselijk erfgoed en de cultuurhistorische rijkdom. Kerken zijn een belangrijke emanatie van ons erfgoed en onze cultuur. Vandaar dat het spijtig is dat wij deze links moeten laten liggen. Nochtans zou dit een unieke kans geweest zijn om de mensen terug dichter te laten aansluiten bij ons erfgoed."





Respectloos

"De kerk is een gewijde ruimte en geen loopparcours", reageert federatiepastoor Desmedt. "Mocht het nu gaan om een wandeling, waarbij de deelnemers even halt houden om de kerk te bezoeken, zou dit geen probleem vormen. Maar in deze dient de kerk enkel als doorgang en ik vind dat respectloos naar de gelovigen toe. Ook in Landen hebben we bij de organisatie van de Urban Run geen toestemming gegeven om door de Sint-Gertrudiskerk te lopen. We staan wel open voor andere activiteiten, die passen bij het karakter van de kerk, zoals een sfeervol concert of een fototentoonstelling. Maar een fuif, waarbij de bezoekers een sigaret opsteken in de kerk en het altaar gebruiken als toog, tolereren we uiteraard niet."