"Ik ben inspiratie voor klanten, die ik nu wel minder in frituur zie" LOBKE WOLLANTS (40) Vanessa Dekeyzer

23 maart 2019

11u21 0 Linter Frituriste Lobke Wollants (40) uit Linter was altijd struis, maar na de geboorte van haar kinderen bleven de kilo's echt plakken. Lobke, die 1,54 meter groot is, had vrede met haar 111 kilo's, totdat ze de diagnose slaapapneu kreeg. En dus koos ze in oktober 2017 voor een Gastric Bypass operatie. Met succes, want ze viel maar liefst 48 kilo af. "En ik eet nog altijd frietjes, weliswaar minder vaak", zegt ze.

Kampte je als kind al met overgewicht?

"Zwaarlijvigheid zit in onze familie, zowel langs de kant van mijn papa als van mijn mama. Toch hadden mijn tweelingzus Joke en ikzelf een gewoon gemiddeld gewicht bij de geboorte. Ook tijdens onze schooljaren waren we niet opvallend dik. We waren misschien wel wat aan de struisere kant, maar doordat we nog aan judo deden, konden we ons gewicht toch stabiel houden. Het is ook niet zo dat ik gepest werd op school omwille van mijn gewicht. Joke kreeg wel wat meer reacties op haar figuur en dat heeft toch een serieuze deuk aan haar zelfvertrouwen gegeven."

Wanneer is jouw gewicht dan wel beginnen toenemen?

"Toen ik zestien jaar geleden voor het eerst moeder werd. mijn oudste zoon geboren werd. Mijn zoon was vanaf dan mijn prioriteit. Op mijn voeding letten was bijzaak. In die periode ben ik zo'n twintig kilogram bijgekomen. Omdat ik er mij niet echt slecht mee voelde, vond ik het ook niet nodig om die kilo's weer kwijt te geraken. Vier jaar geleden beviel ik van een tweeling en daarna ben ik nog eens 30 kilogram bijgekomen. Ook dan had ik daar eigenlijk weinig problemen mee. Ook mijn echtgenoot stoorde zich niet aan mijn 'nieuwe' figuur."

Waarom besliste je dan toch om in oktober 2017 een Gastric Bypass te laten uitvoeren?

"Het was uit noodzaak dat ik die operatie onderging, want ik had als gevolg van mijn zwaarlijvigheid een zware vorm van slaapapneu en het was te risicovol om daar niets aan te doen. Op dat ogenblik woog ik 111 kilogram. Voor een vrouw van 1,54 meter groot, was dat toch wel bijzonder veel. Mijn zus was eveneens zwaarlijvig geworden en zij kampte daardoor heel erg met haar zelfbeeld. Zeven jaar geleden liet zij al een Gastric Bypass uitvoeren, wat haar leven aanzienlijk verbeterd heeft."

Hoe is de operatie verlopen?

"Eigenlijk bijzonder goed. Op voorhand kreeg ik te horen dat er risico's aan de operatie waren, maar ik heb de ingreep heel goed doorstaan. In de Facebookgroep Gastric Bypass lees je al wel eens verhalen, waar het verkeerd of niet zo goed gegaan is. Dus ik ben heel gelukkig dat mijn operatie succesvol is verlopen en ook de genezing verliep bij mij zeer goed. Ik heb ook altijd heel goed alle raadgevingen opgevolgd. Dat is nodig na de operatie, want een Gastric Bypass is geen geneesmiddel, het is een hulpmiddel."

Viel je snel af?

"De eerste maand was ik al vijf à zes kilo kwijt. Systematisch ben ik gewicht blijven verliezen. Ik ben wel steeds onder begeleiding geweest van een diëtiste en dat ben ik nu nog steeds. Het gevaar bestaat bij mensen die een Gastric Bypass hebben laten doen, dat er snel een andere verslaving dan eten kan optreden, bijvoorbeeld een alcoholverslaving. Bij mij is snoepen het grote gevaar. Chocolade blijft voor mij bijzonder aanlokkelijk."

Kan je vandaag alles eten?

"Kiwi kan ik moeilijk verdragen, maar op die vrucht na kan ik alles eten. Het is wel zo dat mijn eetgewoontes drastisch veranderd zijn. Vroeger at ik enkel 's middags en 's avonds. Nu ik eet vijf keer per dag, voornamelijk gezond en kleinere porties. Ik ga ook twee keer per week fitnessen. Dat kon ik vroeger met mijn gewicht niet. Maar dat vond ik ook niet meteen zo erg. Wat mij wel stoorde, was dat mensen mij altijd bekeken op straat, zeker wanneer ik met mijn kinderen een ijsje ging eten. Dat is nu gelukkig veel minder."

Mag je ook nog frietjes eten?

"Absoluut. Ik eet nog steeds een keer per week frietjes. Vroeger at ik elke dag wel iets uit de frituur net voor de opening van de zaak. Daar heb ik geen zin meer in. De goesting om te eten is na de operatie veel minder geworden."

Zijn er nog veel dingen veranderd voor jou na de operatie?

"Ik voel mij veel beter in mijn vel. Als ik nu naar de foto's van vroeger kijk, dan denk ik: 'ik moet toen toch afgezien hebben'. Dankzij de fitness heb ik ook niet zoveel overschot van vel, behalve op mijn buik. Een buikwandoperatie zit er wel in, maar dan moet ik een jaar een stabiel gewicht hebben en dat is nog niet echt het geval. Ik blijf nog steeds lichtjes gewicht verliezen."

Heb je veel reacties gekregen op jouw metamorfose?

"Wanneer je zoveel gewicht verliest, spreken de mensen je daar natuurlijk op aan, zeker de klanten in de frituur. Maar ik ben daar altijd heel open in geweest en heb meteen gezegd dat ik hiervoor een operatie ondergaan heb. Ik merk dat er hier vaak toch nog een taboe rond bestaat. Mensen durven er niet altijd voor uitkomen dat ze die ingreep hebben laten uitvoeren. Misschien omdat ze zich schamen over hun verleden of uit schrik voor negatieve opmerkingen. Ik vind dat jammer, want iedereen wil zich toch goed voelen in zijn of haar vel. Ik moet eerlijk zeggen dat iedereen positief reageert en mij steunt. Enkele klanten heb ik blijkbaar zelfs geïnspireerd, want zij hebben ook een Gastric Bypass ondergaan. Dat is tegen mijn eigen winkel, want die klanten zie ik niet meer zo vaak nu (lacht)."