“Er komen meer speelmogelijkheden” vdt

21 maart 2019

Op de vraag van oppositiepartij N-VA om meer speelpleintjes te voorzien, reageert schepen Andy Vandevelde (CD&V) positief. “In de beleidsverklaring van de bestuursploeg, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 januari, is de creatie van nieuwe speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren in de publieke ruimte opgenomen als een van de doelstellingen.”

“De voorbije jaren investeerden we reeds in nieuwe speeltuintjes in Melkwezer en Overhespen. Met Europese subsidies realiseerden we recent een avonturenpad in Drieslinter”, aldus schepen Vandevelde. “Momenteel is een nieuw subsidiedossier in voorbereiding voor de inrichting van een speelterreintje in het Kareeltje te Wommersom. De concrete invulling ervan zal samen met de kinderen gebeuren. Daarnaast zullen de komende jaren nog middelen voorzien worden voor bijkomende speelterreintjes en voor de vernieuwing van al bestaande maar verouderde speelterreinen.”