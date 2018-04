"Dossier oud-klooster is verkwisting" VOLGENS OPEN VLD GAAT HET OM 'GROTE FINANCIËLE BLUNDER' VANESSA DEKEYZER

14 april 2018

02u23 0 Linter Ophef in Drieslinter. Volgens Open Vld verloor de gemeente in het dossier rond de verkoop van het oud-klooster heel wat centen. "Larie", zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "Er is geen sprake van een hoge commissie voor een makelaar en de notariskosten blijven beperkt."

"In 2010 kocht de gemeente het oude klooster voor een bedrag van 210.000 euro", lichten Ronny Puyneers en Martine Jacobs van Open Vld toe. "De gemeente had een 'briljant' idee om de grond, voor 100 jaar, in pacht te geven aan een bouwfirma. In ruil moest die herstellingswerken uitvoeren aan de pastorij van Drieslinter. Na vele onduidelijkheden en na protest van onze partij, werd de deal met de bouwfirma stopgezet. Op 3 februari 2015 besliste de gemeenteraad dan om over te gaan tot openbare verkoop van het klooster. De vooropgestelde vraagprijs werd niet bereikt. Om de kosten van een nieuwe openbare verkoop te vermijden, werd een immokantoor ingeschakeld. Uiteindelijk werd het klooster eind 2017 verkocht voor 182.000 euro."





Volgens Open Vld is dit dossier een grote financiële blunder. "En een onaanvaardbare verkwisting van belastingsgeld", meent Ronny Puyneers. "De kosten voor de gemeente lopen zeker hoger op dan enkel het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs, want je moet ook rekening houden met de kosten van de immomakelaar en intresten gedurende zeven jaar. Na een korte berekening loopt het verlies al snel op tot meer dan 50.000 euro."





'Fake news'

Burgemeester Wijnants beschuldigt Open Vld er in dit verhaal van om 'fake news' te verspreiden. "Het klooster werd indertijd samen met de pastorij gekocht om een woonproject in te realiseren", zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "Uiteindelijk werden de plannen afgeblazen, omdat Stedenbouw onder meer geen fiat gaf voor de realisatie van meerdere woningen. De gemeente heeft dan besloten om zowel de pastorij als het klooster te verkopen. Met eenparigheid, dus ook met de stem van ook Open Vld, werd op de gemeenteraad overeengekomen om de gebouwen onderhands te verkopen."





Schepen van Financiën, Andy Vandevelde (CD&V), benadrukt dat het klooster in 2011 aangekocht werd voor 200.000 euro. "Er is dus een verschil van 18.000 euro tussen de aankoop- en de verkoopprijs. De huidige verkoop en publiciteit gebeurde door het notariskantoor en niét door een immokantoor. Er is dus geen sprake van een hoge commissie voor een makelaar en de kosten van de notaris blijven beperkt. De cijfers waarmee Open Vld goochelt, zijn niet correct en dus nattevingerwerk."