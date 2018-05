"De vraag is gewoon zó groot" GEETBETS EN BEKKEVOORT KRIJGEN EIGEN AFDELING JEUGDTHEATER VANESSA DEKEYZER

24 mei 2018

02u27 0 Linter De 28-jarige acteur, regisseur en schrijver Yorgo Fontaine uit Drieslinter start met twee nieuwe afdelingen jeugdtheater in Geetbets en Bekkevoort. Vorig jaar richtte hij ook al met veel succes de Stokse Stekskes op. "We blijven verder groeien, omdat de vraag groot is!", vertelt Yorgo enthousiast.

"Een eerste afdeling duikt in Grazen in Geetbets op onder de naam 'Grazense Gasten'. We repeteren vanaf 11 augustus een keer per week op zaterdag van 14 tot 17 uur. Jongeren van 8 tot 25 jaar zijn welkom in het buurthuis in de Vijverstraat. Samen zullen zij werken aan een theaterproductie, die in première gaat op 20 oktober om 20 uur in datzelfde buurthuis. Repetities op zaterdag van 14-17 uur."





In de tweede nieuwe afdeling komt een 'Bekke Jeugd' in actie. "In Bekkevoort werkten we het afgelopen jaar al aan een productie met het Bekkevoorts Volkstoneel (BVT) en bleek er nood te zijn aan een jeugdopleiding. Die kans konden wij niet laten liggen en 'Bekke Jeugd' was een feit. Ook hier zullen we vanaf het najaar werken met jongeren van 8 tot 25 jaar."





Ruim 30 producties

Yorgo startte vijf jaar geleden met de jeugdvereniging #APA Sint-Truiden, waar theaterworkshops op jongerenformaat worden gegeven. "In die vijf jaar is er heel wat gebeurd. Zo werkten we in het startjaar al mee aan de Vlaamse 'lm Welp' en 'lm Sequence 12'. De jaren daarna hebben we niet stilgezeten. We streefden van meet af aan naar samenwerking tussen de verschillende groepen en verenigingen in Sint-Truiden en omstreken. Deze visie resulteerde ondertussen in meer dan 30 producties, in samenwerking met een tiental verenigingen en scholen. En in de tussentijd werkten we ook aan eigen producties, waarvan de teller nu op negen staat, het leeuwendeel live musicals."





Vrijwilligers en begeleiders

"Het meest trots ben ik op het aantal mensen dat we bereikten met onze opleidingen. In vijf jaar tijd hebben we namelijk meer dan 100 mensen opgeleid en onvergetelijke ervaringen bezorgd in het theater", zegt Yorgo trots. "Dit alles was niet mogelijk zonder de medewerking en inzet van onze supergemotiveerde begeleiders en vrijwilligers. Daarom zou ik deze gelegenheid nog eens willen aangrijpen om hen allemaal hartelijk te danken voor de voorbije vijf jaar!"





Voor info en inschrijvingen kan je mailen naar info@apa-vzw.com of bellen naar 0474/63.27.83. Het uitgebreide aanbod aan opleidingen is te raadplegen via de Facebookpagina Apa Sint-Truiden.