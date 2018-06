"Bord beurtelings parkeren zorgt voor verwarring" 13 juni 2018

02u27 0 Linter Een tijdje geleden werd in de Melkwezerstraat beurtelings parkeren ingevoerd. Liliane Swaen, lid van sp.a en inwoner van de straat, stelt dagelijks vast dat er heel wat verwarring bestaat over wat nu al dan niet toegelaten is.

"Vooral de locatie waar het verkeersbord geplaatst werd, zorgt voor problemen", zegt Bettina Sandermans, lijsttrekker sp.a. "Mensen denken dat ze vanaf dat bord mogen beginnen te parkeren, terwijl over de eerste 20 meter nog een witte lijn over de straat loopt, wat eigenlijk wil zeggen dat men daar niet mag parkeren. Heel wat chauffeurs werden sinds de plaatsing van dat bord beboet voor foutief parkeren. Het lijkt ons aangewezen om komaf te maken met deze verwarring en het bewuste verkeersbord pas te plaatsen van waar parkeren wel toegelaten is."





"Het verkeersbord is inderdaad aan het begin van de volle lijn geplaatst om de eenvoudige reden dat hier ruimte was naast het voetpad om het bord te plaatsen", reageert burgemeester Marc Wijnants (CD&V). "Als we het bord aan het einde van de witte lijn zouden inplanten, moet de paal bijna midden van het voetpad komen met het gevolg dat voetgangers, of ouders met kinderwagens, het voetpad even zouden moeten verlaten. Dat is niet verantwoord. Trouwens, dit bord heft de verkeersregel van de witte lijn niet op. Het duidt enkel aan wanneer aan welke zijde kan geparkeerd worden." (VDT)