‘Boeren met Klasse’ overschrijdt kaap van 100 land-en tuinbouwbedrijven vanessa dekeyzer

21 januari 2019

17u13 4 Linter Het netwerk ‘Boeren met Klasse’ viert haar tiende verjaardag en rondt net nu de kaap van 100 land-en tuinbouwbedrijven die de deuren graag openzetten voor groeps-en klasbezoeken. Onder de zeven nieuwe bedrijven zit De Melkerhei uit Linter. “We willen de kinderen zeker weer wat dichter bij de oorsprong van hun voedsel brengen”, zegt Martine Kinnart.

“Komt chocomelk van een bruine koe?” Dat is een van de veel gestelde vragen van kinderen, die op bezoek gaan in een boerderij. Om deze misverstanden uit de wereld te helpen, werd tien jaar geleden ‘Boeren met Klasse’ in het leven geroepen. “Wat vroeger evident was, is dat vandaag niet meer”, stelt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Land-en Tuinbouw. “Daarom is landbouweducatie zo belangrijk. Voor de scholen is het natuurlijk handig, rekening houdend met de maximumfactuur, wanneer het te bezoeken land-of tuinbouwbedrijf zich in de buurt bevindt. We zijn dan ook blij dat we het aantal ‘Boeren met Klasse’ in stijgende lijn zit. In 2010 startte het netwerk met 51 land-en tuinbouwers. Vorig jaar steeg het van 83 naar 98 deelnemende bedrijven en dit jaar werd de kaap van 100 overschreden, meteen goed voor meer dan 22.000 bezoekers.”

De nieuwe deelnemers zijn Grondwitloof Schoevaerts Danny uit Kampenhout, fruitbedrijf Vermeir Joris uit Opwijk, Het Nijswolkje uit Rillaar, natuurboerderij Het Bolhuis uit Diest, ezelboerderij De Hoef uit Messelbroek, De Wollekes uit Meensel-Kiezegem en De Melkerhei uit Linter. In dit laatste melkveebedrijf van de familie Arnauts-Kinnart kunnen kinderen maar ook groepen volwassenen ontdekken hoe zuivelproducten gemaakt worden. “Je merkt vandaag dat de afstand tussen de klant en de producent groot geworden is. Je stapt niet zomaar meer een landbouwbedrijf binnen”, stelt Martine. “En dat is ook de schuld van de boerderijen, die groter en groter worden. Vandaar dat wij onze zuivelproducten ook rechtstreeks aan de man brengen via onze foodtruck, die zowel aan onze boerderij staat als rondreist. Zo verlagen we de drempel, net als onze instap in ‘Boeren met Klasse’.”

Ann Geys van Het Nijswolkje uit Rillaar hoopt veel kinderen en volwassenen te mogen verwelkomen. “Hier kan iedereen kennis komen maken met ons korte keten schapenbedrijf. Onze schapen, die hoofdzakelijk zelfgeteelde voeding krijgen, worden elke avond gemolken en met die opbrengst gaan we aan de slag om ijs, yoghurt, verse kaas en binnenkort ook vaste kaas te maken. Goed dus dat we hier op de Melkerhei zijn vandaag, zodat ik aan Martine tips kan vragen voor het maken van de harde kazen”, zegt Ann lachend.

En ook Loranne Puttevils van De Wollekes uit Tielt-Winge kwam haar gevelbordje van ‘Boeren met Klasse’ in ontvangst nemen. “We heten graag iedereen welkom om kennis te komen maken met onze schapenboerderij, hoevewinkel en zorgboerderij. Wat in 2012 begon met vijf schapen om een weide te laten begrazen, is intussen uitgegroeid tot een bloeiende boerderij met 250 schapen, een Ardens trekpaard, 10 kippen en een heleboel lammetjes. Sinds kort hebben we ook melkschapen en van die melk maken wij zuivelproducten zoals yoghurt en ijs. En dan hebben we ook nog enkele koeien aangeschaft. Er zal dus heel wat te zien zijn tijdens een bezoek aan ons bedrijf”, aldus Loranne.