Zonnestraal opent met groots bal NIEUW WOONZORGCENTRUM NA VIJF JAAR BOUWEN KLAAR SANDER BRAL

24 mei 2018

02u54 0 Lint De nieuwe gebouwen van woonzorgcentrum Zonnestraal zijn eindelijk klaar. Zaterdag wordt het zorgcentrum geopend met een groot feest waar iedereen welkom is. Naast muziek, eten en drinken kunnen bezoekers rondleidingen volgen doorheen alle nieuwe ruimtes.

Na vijf jaar intensief bouwen worden de nieuwe gebouwen van woonzorgcentrum Zonnestraal aan de Liersesteenweg zaterdag officieel geopend. "De vorige legislatuur besliste in 2010 dat er dringend iets aan het woonzorgcentrum moest gebeuren", weet OCMW-voorzitter Rudy Verhoeven (N-VA). "De gebouwen van Zonnestraal waren toen al veertig jaar oud en konden niet meer aan de verstrengde normen voor zorgcentra voldoen. In 2013 zijn we dan begonnen aan de nieuwbouw in verschillende fasen zodat we het onderdak voor onze bewoners nog konden verzekeren. We konden die mensen moeilijk op luchtmatrassen in de sporthal leggen."





Van het oorspronkelijke gebouw is enkel de inkomhal met kapsalon nog overeind gebleven. "Maar die zijn uiteraard ook volledig gerenoveerd", gaat Verhoeven verder. "Dat is ook het knooppunt tussen het nieuwe woonzorgcentrum, de cafétaria, de polyvalente zaal en de nieuwe zaal De Linde. Die zaal is nu het decor van ons dienstencentrumrestaurant, maar het is de bedoeling dat die opengesteld wordt voor iedereen voor tal van functies. Wij zijn een open huis."





Nieuwe tuin

Het zorgcentrum is van 60 naar 83 kamers gegaan. "Dat brengt ook meer werkgelegenheid met zich mee. We hebben nu ongeveer 120 koppen tewerkgesteld in het centrum om aan de noden van onze bewoners en hun familie te voldoen. Er is ook een nieuwe prachtig aangelegde tuin met kunst en in de toekomst voorzien we ook een stille ruimte waar onze bewoners tot bezinning kunnen komen. De gesloten afdeling heeft een patio met veel lichtinval zodat ook personen met dementie zorgenloos in de buitenlucht kunnen vertoeven." Zaterdag is dus de officiële opening van de nieuwe gebouwen met een opendeurdag tussen twee en vijf uur. "Het wordt prachtig weer, dus het gaat een geweldige namiddag worden", besluit Verhoeven. "De mensen krijgen rondleidingen en er komt een bandje spelen. Er zal eten en drinken zijn en randanimatie voor het hele gezin. De heemkundige kring heeft een tentoonstelling opgesteld waarin de geschiedenis van 140 jaar ouderenzorg in Lint mooi in beeld gebracht wordt. 's Avonds sluiten we af met een groot bal waar iedereen welkom is."





Half miljoen euro

In 1880 stichtte kasteelvrouw Houyet een eerste godsgasthuis met kinderkribbe op de site. In 1970 werden de gebouwen heringericht tot het eerste zorgcentrum Zonnestraal. Met de nieuwbouw wilde het OCMW de naam Zonnestraal aanvankelijk laten vallen. Maar het bestuur kwam vorig jaar op die beslissing terug nadat het een petitie van 550 handtekening voorgeschoteld kreeg om de naam Zonnestraal te behouden. Het hele project kostte ongeveer een half miljoen euro, waarvan de helft gesubsidieerd werd door de Vlaamse overheid.