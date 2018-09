Wensboom vervult (hopelijk) alle dromen 04 september 2018

De kinderen en ouders van de gemeentelijke basisschool op de hoek van de Duffelsesteenweg met de Schoolstraat in Lint werden gisterochtend onthaald met koffiekoeken en een wensboom. Daarin mochten zowel de leerlingen als hun ouders hun wensen hangen voor het komende schooljaar.





"We gaan dit jaar voor onze droomschool", lacht directrice Sonja Hoolants. "We gaan alle wensen lezen en er samen voor proberen zorgen dat er zoveel mogelijk van kunnen uitkomen dit jaar."





(BSB)