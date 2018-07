Vrouw (25) kritiek na zwaar ongeval 26 juli 2018

02u36 0 Lint Een 25-jarige vrouw is ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Gestelsesteenweg in Itegem bij Heist-op-den-Berg. De vrouw werd door de voorruit geslingerd. De bestuurder had gedronken.

In de nacht van dinsdag op woensdag begon een personenwagen plots te slingeren en ging vervolgens van de rijbaan. Het voertuig kwam tot stilstand in een nabijgelegen bosje. Vooraan zaten twee personen. "Het ging om twee jongens van 24 en 26 jaar oud uit Lier", vertelt Lieselotte Claessens van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. Achteraan in de wagen zat een meisje (25). Zij werd door het ongeval uit het voertuig geslingerd. "Het meisje liep daarbij ernstige verwondingen op. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis voor verzorging", gaat parketwoordvoerster Claessens verder. Het meisje werd aangetroffen in een gracht wat verderop door omstaanders die meteen na het ongeval ter plaatse waren gekomen. "De twee jongens liepen lichte verwondingen op", klinkt het nog. Volgens de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige bleek de autobestuurder te snel te hebben gereden. "De jongeman was ook onder invloed van alcohol", besluit Claessens. "Het rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen." Eind juli 2016 vielen er op een week tijd vier verkeersdoden op diezelfde plek.(TVDZM)