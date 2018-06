Verkavelingsplannen terug naar af GEMEENTE WIL AFWATERING ZEVENHUIZEN WEER BESTUDEREN NA PROTEST SANDER BRAL

18 juni 2018

02u27 0 Lint De plannen van verkaveling Zevenhuizen in Lint gaan terug naar af. Volgens buurtbewoners is het gebied niet veilig om op te bouwen omdat het vaak onder water staat. Het gemeentebestuur neemt dat advies ter harte en wil de afwatering van de site opnieuw laten onderzoeken. De vergunningsaanvraag voor de groenzone met 193 woningen is daarom niet ingediend.

De plannen voor de verkaveling Zevenhuizen tussen de Zevenhuizenstraat, de Liersesteenweg, de Schranshoevelaan, de Falconlaan en de spoorweg tussen Lier en Kontich in Lint, liggen volledig stil. Het gemeentebestuur was bezig om het overstromingsgebied volledig klaar te maken voor een nieuw woonproject. 3,5 van de tien hectare moet een groenzone blijven, de rest wordt volgebouwd met 193 woningen waarvan 75 sociale woningen van huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning. "Het bestuur weet niet waarmee het bezig is, die site is te gevaarlijk om op te bouwen", hekelt Pieter Lievens, voormalig politicus voor Groen die enkele jaren geleden precies opstapte door het project Zevenhuizen. Lievens diende een lijvig bezwaarschrift in dat 91 keer ondertekend werd door buurtbewoners.





In 5 jaar 4 keer onder water

"Elk gezin plaatste maar één handtekening, dus in principe is de achterban tegen het project veel groter. Het gebied is de afgelopen vijf jaar vier keer onder water gelopen. Het bestuur moet dat melden aan de Vlaamse overheid zodat zij een onafhankelijk onderzoek kan voeren en beslissen om een betonstop in te voeren op dat overstromingsgevoelig gebied. Het onderzoek van de gemeente zit vol fouten en is even waterdicht als de site zelf."





Glazen bol

Hans Verreyt (Groen), Lievens opvolger in het gemeentebestuur en schepen voor Ruimtelijke Ordening en Groen, staat wel nog achter het woonproject. "Vanaf het begin van dit project hebben wij altijd gezegd dat we honderd percent zeker moeten zijn dat het domein waterveilig is, alvorens we er op gaan bouwen. Met die houding en de bezwaren van buurtbewoners hebben we beslist om de tijd te nemen voor een nieuwe studie van het gebied. We zullen een volledig onafhankelijk studiebureau aanspreken dat betaald zal worden door het gemeentebestuur. Lievens kan zo maar niet in een glazen bol kijken en beweren dat het domein niet veilig genoeg is om op te bouwen. Daar zullen de experts wel over oordelen. We hebben deze week ook advies gevraagd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening zodat we de juiste parameters voor het onderzoek konden opstellen. Nu gaan we op zoek naar een studiebureau en daarna kan er pas definitief beslist worden of er op de grond gebouwd kan worden."