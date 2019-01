Vangst cocaïne dubbel zo groot als gedacht: 1,1 ton tussen fruitpulp Patrick Lefelon

21 januari 2019

De lading cocaïne die vorige week tussen vaten met fruitpulp in een loods in Lint (Antwerpen) werd aangetroffen, is dubbel zo groot als gedacht. Aanvankelijk schatte de douane de lading op 500 kg. Na volledige ontmanteling van de container is maar liefst 1,1 ton cocaïne aangetroffen.

De politie was de bende achter dit drugstransport al een tijdje op het spoor. Zij voerde via bedrijfjes cocaïne in. Twee ladingen werden begin dit jaar onderschept, van respectievelijk 343 en 232 kilo. Die drugs zaten verstopt in een container met hout.

Bij het derde transport kwam de federale politie tussenbeide. De bende werd ingerekend toen zij ‘s nachts bezig was de cocaïne uit de container met fruitpulp te halen. Vijf verdachten van 30, 31, 34, 35 en 48 jaar uit Lint, Antwerpen en Deurne werden op heterdaad betrapt. Zij verschijnen dinsdagmorgen voor de raadkamer.

Alles samen wordt de bende verdacht van invoer van ruim 1,6 ton cocaïne. Gerekend aan een straatwaarde van 50 euro per gram cocaïne is die voorraad een fortuin waard.