Vandaag officiële aftrap Lint Boetiek 05 mei 2018

Lint Boetiek kent vandaag haar startschot. Elk jaar zet het gemeentebestuur een bepaalde beroepsgroep in de verf om het lokale handelsleven in de gemeente te steunen. Gezien de nakende opening van het nieuw woonzorgcentrum is dat thema dit jaar 'zorg'. Vandaag neemt Lint deel aan de uitdaging 10.000-stappenclash van het Vlaams instituut Gezond Leven vanaf 16u aan ontmoetingscentrum De Witte Merel. Op zondag viert Lint de Dag van het Park met openluchttentoonstellingen, kindergrime en een infowandeling met de landschaparchitect in het gemeentepark. Dezelfde dag kan je in het park ook deelnemen aan de Fair Trade Eco Cyclo (11 uur) of de tweede editie van de loopwedstrijd LinTrail (14 uur) met een parcours dat onder andere door de AED-studio's loopt. (BSB)