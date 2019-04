Technicus zonder opleiding controleert 286 gasketels: “Pas nadat er CO-dode viel werd firma minder laks” Patrick Lefelon

01 april 2019

13u01 0 Lint Twee technici van de firma ADK waren onvoldoende opgeleid maar voerden toch honderden controles op gasketels uit. In april 2015 had zo’n controle fatale gevolgen: de 82-jarige Julia Spoelders uit Lint stierf bij een CO-vergiftiging, twee maanden nadat ADK haar ketel had gecontroleerd. De bedrijfsleiders én de technici staan voor de rechter.

Op de ochtend van 1 april 2015 had de alleenstaande Julia Spoelders niet zoals gewoonlijk haar rolluiken opgehaald van het appartement in de Kinderstraat in Lint. De politie werd erbij gehaald. Die trof de zieltogende Julia liggend in haar zetel aan. Een spoedarts vermoedde een CO-vergiftiging. Toen hij zijn CO-meter bovenhaalde, sloeg die onmiddellijk in het rood. Julia werd overgebracht naar de gespecialiseerde afdeling van het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek maar zij overleed daar in de loop van de avond.

Het gerechtelijke onderzoek bracht fraude bij de controle van de gasketels aan het licht. Julia woonde in een woonblok met 6 appartementen. De huisbaas liet die zoals wettelijk voorzien tweejaarlijks keuren en deed daarvoor een beroep op de firma ADK uit Kontich. Amper een maand voor de dood van Julia waren alle ketels nog gecontroleerd.

De openbare aanklager: “De controles waren uitgevoerd door technicus Hamza B. De man was enkel opgeleid om mazoutketels na te kijken, en niet voor gasketels. Toch deed hij dat. Op het keuringsattest vulde hij het erkenningsnummer van bedrijfsleider Bennie D.K. in. Na de dood van mevrouw Spoelders keek een deskundige de gasketel na. Onder andere de warmtewisselaar zat verstopt, waardoor mee de CO-vergiftiging werd veroorzaakt."

Technicus Hamza B. bekende dat hij inderdaad onvoldoende was opgeleid voor gasketels. Die opleiding was wel voorzien maar Hamza moest eerst een bijscholing elektriciteit volgen. Toch schakelde zijn baas in anderhalf jaar tijd Hamza B. bij 286 controles van gasketels in. Telkens werd het keuringsattest afgegeven met het erkenningsnummer van zaakvoerder Bennie D.K.

De procureur vorderde een boete van 200.000 euro voor de firma ADK bvba en straffen van 2 jaar met uitstel en 6.000 euro boete voor de twee zaakvoerders Bennie en Nico D.K. Voor de technici die zonder getuigschrift hadden gewerkt vorderde de procureur 3 maanden tot één jaar cel, ook met uitstel. De technicus die het werk van Hamza B. onvoldoende had gecontroleerd, riskeert ook één jaar cel met uitstel.

Lint Familiebedrijf

De zaakvoerders van de firma ADK gaven op de rechtbank toe dat zij “te nonchalant en te laks” waren omgesprongen met hun controles.

Bennie D.K.: “Wij zijn een familiebedrijf met zes werknemers. Onze planning wordt geregeld overhoop gegooid door noodherstellingen. Zo was het ook die 1ste april in Lint. Die controles zouden door een gebrevetteerde technicus worden uitgevoerd. Die ochtend kwam er een dringende opdracht tussen en is hij daar naartoe gestuurd. Hij zou later op de dag de controles van Hamza B. in Lint gaan nakijken. Onze ervaren technicus heeft ‘s namiddags enkel de gasketels die Hamza B. had afgekeurd, herkeurd en toch goed bevonden. De ketels die al waren goedgekeurd, zoals die bij mevrouw Spoelders, heeft hij niet meer nagekeken."

Nog minstens één andere technicus had ook bijna een jaar bij ADK controles van gasketels uitgevoerd zonder daarvoor te zijn opgeleid.

Alle technici vonden dat zij onder druk stonden. Geen enkele klant ziet zijn gasketel graag afgekeurd worden. Hamza B. durfde niet in te gaan tegen zijn bazen als hij een gasketel moest controleren. Hij was bang dat die hem zouden ontslaan.

De firma ADK bvba had na het dodelijke ongeval honderden gasketels op eigen kosten herkeurd. De planning in het bedrijf werd verstrengd en nieuwe, voldoende opgeleide technici werden aangeworven. De familie van de overleden Julia Spoelders werd vergoed door het bedrijf.

De rechtbank doet uitspraak op 29 april.