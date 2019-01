Succesvolle infoavond resulteert in tweede buurtinformatienetwerk (BIN) Sander Bral

10 januari 2019

16u45 0 Lint De inbrakenplaag in het najaar heeft nieuw leven geblazen in de BIN-werking in Lint. Een kleine maand geleden organiseerde het gemeentebestuur in samenwerking met de lokale politie een infoavond over buurtinformatienetwerken (BIN’s). Met resultaat, want het tweede Lintse BIN zag deze week het levenslicht.

Lint werd net zoals vele andere Vlaamse gemeenten het afgelopen najaar geteisterd door inbraken. Het gemeentebestuur organiseerde samen met de lokale politiezone HEKLA een infoavond over buurtinformatienetwerken (BIN’s) op 13 december. Nog geen maand later is er al een nieuw BIN in de maak op initiatief van enkele buurtbewoners.

“De infoavond was een succes. Er waren meer dan veertig geïnteresseerden en ondertussen is er een nieuwe groep samen gekomen voor het tweede BIN in Lint”, bevestigt burgemeester Harry Debrabandere (N-VA). “We zijn enorm tevreden met het enthousiasme bij de bevolking. De BIN’s krijgen de nodige ondersteuning van het bestuur en de politie.”

“Ik wil mijn schouders onder het nieuwe BIN zetten en ik engageer me als coördinator van het nieuwe BIN Centrum Oost”, zegt initiatiefnemer Dieter Marissens enthousiast. “We willen zelfs een groter gebied dan voorzien aanspreken en zo tot 35% van alle Lintse woningen dekken. Op dit moment is het vooral veel administratie en ervoor zorgen dat alle leden de juiste informatie krijgen. Hopelijk volgen andere straten en wijken in Lint ons voorbeeld zodat binnenkort élke woning in Lint gedekt wordt.”

Buurtinformatienetwerken kunnen door de politie geactiveerd worden wanneer er verdachte zaken zijn gemeld zoals bijvoorbeeld de persoonsbeschrijving van een potentiële inbreker. Lintenaars die willen aansluiten bij een BIN of een nieuw netwerk willen opstarten kunnen terecht bij de communicatieverantwoordelijke van de gemeente via info@lint.be of op het nummer 03/460.13.46.